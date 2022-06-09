Окупанти влаштували нове смертельне дтп у Херсоні (відео)

Загарбники вбивають мирних громадян на дорогах

У четвер, 9 червня, на 106-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі поширюються кадри смертельної ДТП у Херсоні, винуватцями якої стали російські окупанти.

Подробиці аварії повідомила представник Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба, повідомляє suspilne.media.

За інформацією джерела, "Урал" російських окупантів порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого сталося зіткнення з цивільним легковим автомобілем. Пасажир легковика загинув на місці. Інформація щодо інших постраждалих в аварії уточнюється. Скуба зазначила, що дані про подію було внесено до реєстру судових розслідувань за фактом "Порушення законів та звичаїв війни".

Зазначимо, це не перша смертельна аварія за участю російських загарбників у Херсоні. На початку червня окупант на елітному позашляховику вчинив серйозну аварію. Пізніше в мережі з’явилося відео з місця смертельної ДТП.

Нагадаємо, ЗСУ крок за кроком звільняють Україну, зокрема днями українські захисники відтіснили окупантів на херсонському напрямку. Радник голови ОП Олексій Арестович висміяв російських чиновників, які зібралися проводити "референдум" в окупованому Херсоні.