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На Херсонщині російських окупантів розстріляли під час спроби вкрасти комбайн із агрофірми

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Херсон тимчасово перебуває під окупацією Новина оновлена 07 червня 2022, 14:49
Херсон тимчасово перебуває під окупацією

Херсонські фермери дають відсіч російським загарбникам

Російські військові продовжують творити свавілля на захоплених територіях Півдня і Сходу України. Вже відомо, що вирощені овочі та фрукти вивозяться до Криму й продаються там за копійки. Також "Телеграф" писав про спробу окупантів викрасти техніку з одного із сільгосппідприємств Херсонщини. Тепер нам стало відомо, що при спробі викрадення комбайна з території агропідприємства окупанти отримали відсіч — фермери відкрили вогонь і застрелили двох окупантів.

Про це "Телеграфу" розповіли місцеві жителі, які попросили не називати їхні імена й не говорити, де саме стався конфлікт. За словами бізнесменів, їх дедалі активніше схиляють до продажу готової продукції за копійки та намагаються змусити вирощувати новий урожай.

"Нам прямо кажуть — або саджаєте ви, або саджаємо ми (мається на увазі, що у разі відмови фермерів помістять у в’язницю — Ред.). Ми бачимо, що вони тут нічого не робитимуть. Вони (окупанти — Ред.) вміють тільки грабувати та знищувати. Ми поки не знаємо, як бути, намагаємось об'єднатися і чекаємо на звільнення. Ті, хто більший, може хоча б вести якийсь діалог, а дрібні фермери в селах страждають куди більше, у них можуть просто забрати зерно чи овочі, нічого не питаючи", — каже наш співрозмовник-власник агрофірми.

За його словами, днями до нього на підприємство приїхали озброєні люди й почали вимагати ключі від комбайна, погрожуючи автоматами.

"Вони були у військовій формі, сказали, що забирають техніку "на потреби армії". Коли ми не погодилися, то почали ще більше "бикувати". Охорона не злякалася, відкрила вогонь. Двоє 200-х, ще парочка 300-х втекли. Чекаємо на нові візити", — розповів фермер.

Карта боїв на півдні України. Дані Інституту вивчення війни
Карта боїв на півдні України. Дані Інституту вивчення війни

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Херсонщині російські військові з мінометів обстріляли агрофірму, яка відмовилася надавати сільгосптехніку та співпрацювати з окупантами.

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