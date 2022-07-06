Життя в окупації. Бердянськ: росіяни за допомогою "комунальників" збирають базу чоловіків у місті

Представники захопленого підприємства ходять по квартирах та ставлять дивні питання

Місто Бердянськ у Запорізькій області перебуває в окупації майже від самого початку російського вторгнення в Україну. За цей час там змінили владу на проросійську, яка вдається до катувань мирного населення, а тепер окупанти вирішили зібрати дані про мешканців міста й вдалися для цього до хитрощів.

Як повідомив місцевий Telegram-канал під назвою "Бердянськ в окупації", так звана "влада" окупованого міста за допомогою працівників захопленого ними водоканалу збирає персональні дані про жителів.

Зазначається, що контролери ходять по квартирах місцевого населення нібито для зняття показань з лічильників, або ж переукладання договорів зі споживачами послуг. При цьому вони мають на меті отримання паспортних даних всіх мешканців міста, оскільки українська влада усі персональні дані бердянців знищила ще до окупації міста.

Комунальники, яких схилили на свій бік окупанти, заходять у квартири, ставлять безневинні запитання на кшталт "а скільки людей у вас тут живе", а потім заносять це у базу, окремо вказуючи кількість чоловіків призовного віку, які не виїхали з міста в Україну.

Не виключено, що вся ця інформація про місцеве населення потрібна росіянам, щоб планувати подальшу роботу, зокрема, прорахувати можливість дати відсіч ЗСУ, коли ті йтимуть деокуповувати місто.

Місцевих жителів закликають не відкривати двері контролерам, не розголошувати склад сім'ї та нікому не показувати документів на житло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виживає в окупації селище Марківка на Луганщині. Російські загарбники змушують місцевих виходити на роботу шляхом погроз, прибирають зі шкіл українську символіку та проводять обшуки по домівках.