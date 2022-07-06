Жизнь в оккупации. Бердянск: россияне с помощью "коммунальщиков" собирают базу мужчин в городе

Представители захваченного предприятия ходят по квартирам и задают странные вопросы

Город Бердянск в Запорожской области находится в оккупации почти с самого начала российского вторжения в Украину. За это время там сменили власть на пророссийскую, которая прибегает к пыткам мирного населения, а теперь оккупанты решили собрать данные о жителях города и прибегли для этого к некоторым уловкам.

Как сообщил местный Telegram-канал под названием "Бердянск в оккупации", так называемая "власть" оккупированного города с помощью работников захваченного ими водоканала собирает персональные данные о жителях.

Отмечается, что контролеры ходят по квартирам местного населения якобы для снятия показаний со счетчиков, или перезаключения договоров с потребителями услуг. При этом они преследуют цель получения паспортных данных всех жителей города, поскольку украинские власти все персональные данные бердянцев уничтожили еще до оккупации города.

Коммунальщики, которых склонили на свою сторону оккупанты, заходят в квартиры, задают невинные вопросы типа "а сколько людей у вас здесь живет", а затем заносят это в базу, отдельно указывая количество мужчин призывного возраста, которые не выехали из города в Украину.

Не исключено, что вся эта информация о местном населении нужна россиянам, чтобы планировать дальнейшую работу, в частности, просчитать возможность дать отпор ВСУ, когда те будут деоккупировать город.

Местных жителей призывают не открывать двери контролерам, не разглашать состав семьи и никому не показывать документы на жилье.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выживает в оккупации поселок Марковка в Луганской области. Российские захватчики заставляют местных выходить на работу путем угроз, убирают из школ украинскую символику и проводят обыски по домам.