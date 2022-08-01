Будет нелегко: военный эксперт озвучил важнейшую задачу ВСУ на август

Россияне стягивают войска в южные области Украины

Оккупанты попытаются оттеснить ВСУ на Херсонском направлении, чтобы не позволить украинским защитникам наносить удары по переправам через Днепр. Для этих целей туда стягиваются дополнительные войска и техника.

Как рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, южное направление на сегодняшний день является наиболее важным как для Украины, так и для россиян.

"Мы, как и россияне, перебрасываем туда всё больше сил и средств. При этом Украина на данный момент тактически и оперативно находится в более выгодном положении", — сказал он.

Он отметил, что на Херсонском направлении россияне ограничены в возможности проводить какое-либо наступление, поскольку были отрезаны коммуникации, а переправы были выведены из строя с помощью РСЗО HIMARS. При этом россияне для переброски техники могут более-менее стабильно пользоваться лишь Новокаховской дамбой, а понтонные переправы накладывают свои ограничения.

"Так что на юге противник в течение августа будет осуществлять меры активной обороны, при этом пытаясь всё же продвинуться вперед – с целью оттеснить ВСУ так далеко, чтобы мы не могли наносить удар по переправам через Днепр", — сказал Грабский.

По словам полковника, перед ВСУ стоит задача как минимум не допустить этого, а как максимум — разгромить группировку российских войск. Он подчеркнул, что сделать это будет непросто, поскольку там находится до 25 тысяч солдат оккупационной армии, а также большое количество военной техники.

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