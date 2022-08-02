Оккупанты перебрасывают войска из-под Славянска на два направления: свежие карты боев

Украинские военные продолжают держать оборону, а склады оккупантов регулярно взлетают в воздух

россия может на время прекратить кампанию в Славянске. Такой вывод сделали в Институте изучения войны на фоне сообщений о переброске войск с этого направления на территорию Херсонщины, а также стягивание войск в Крым. Опасной для себя россияне также могут считать линию фронта в Запорожской области. Сюда враг также стягивает силы и проводит перегруппировку.

По мнению аналитиков, вывод войск оккупантов изменит расстановку сил на фронте на востоке и может создать возможность украинским силам перейти в контрнаступление так, как это было на юге во время активных боев в Луганской области. Также, то что враг стянул силы не только на Херсонщину означает, что контрнаступления ВСУ они ждут по всему южному фронту.

Наступления к северу от Славянска за первый день августа не зафиксировано, как и вокруг Северска. Враг атаковал к югу и юго-востоку от Бахмута, в районе Авдеевки, Песок. Все — безуспешно.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм

Враг пытался продвинуться юго-западнее города, обстреливали населенные пункты в сторону Харькова, а также в западном направлении. Оккупанты могли нацелиться на продолжение захвата Харьковской области.

Славянск и Северск

Наступлений севернее Славянска и вокруг Северска не зафиксировано. Обстрелы не прекращаются. Исследователи считают, что в этом районе россияне могут завершить операции из-за состояния своих сил, истощенных атаками на Луганщину.

Бахмут

На юго и северо-восток от Бахмута россияне атаковали, но безуспешно. Они пытались провести разведку боем в Яковлевке и штурмовать Соледар, Вершину.

Авдеевка

После провальной атаки на Авдеевку и Пески, россияне отступили. Обстрелы продолжаются, вражеская ДРГ пыталась прорваться в Марьинке.

Карта боев на востоке

Харьков

Враг пытался прорваться разведкой боем в районе Харькова, где именно — не уточняется, но аналитики предполагают, что это могло произойти к северо-западу от города. Обстрелы Харькова и области не прекращаются.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

россия продолжает пытаться препятствовать продвижению украинских войск. Сюда продолжают стягивать силы со стороны Донбасса. На одном из участков Херсонской области в результате контратаки взяты в плен 11 россиян. Украинскими военными заявляется об освобождении 46 населенных пунктов в Херсонской области от оккупации. Те, которе еще под гнетом, регулярно слышат "бавовну" — удары по российским складам. Накануне такой взрыв слышали в Скадовске.

Но не только HIMARS не дают россиянам спать по ночам — они боятся партизан и усилили меры борьбы с ними. За людьми наблюдают с дронов, переодеваются в гражданское и используют украинские номера на авто. Часть людей выселили из домов вокруг вероятных целей партизан. В Брыловке на Херсонщине они выгнали людей в радиусе 400 метров от станции железной дороги.

Карта боев на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", накопление врагом силы на южном рубеже Украины не происходит просто так. Они хотят достаточно отодвинуть украинских военных, чтобы не дать наносить удары по переправам через Днепр. Украина также продолжает получать от партнеров полезную военную технику для уничтожения важных складов оккупантов. Но кроме HIMARS, пригодились бы ракеты ATACMS, с их дальностью в 300 км. Их поставка пока обсуждается.