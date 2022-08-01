Кривому Рогу и Запорожью приготовиться? Оккупанты зашевелились на двух направлениях (карта)

Оккупанты сместили фокус на юг Украины

Российские военные продолжают атаковать на востоке Украины — украинские Силы обороны отбили атаки на Славянском, Бахмутском направлении, Авдеевском (в сторону Песок). Штурм врага в сторону Бахмута продолжается.

Согласно сведениям Генштаба ВСУ, активизировался враг еще по нескольким направлениям. В частность усиление противостояния отмечено на Новопавловском и Запорожском направлениях, а к Кривому Рогу россия стягивает свои войска.

На Запорожском направлении враг перегруппировывается. Накануне Генштаб ВСУ сообщал, что часть войск врага перемещается со Славянского направления на Запорожское.

Обстрелы ведутся от Марьинки на Донетчине через админграницу областей до Орехова и Гуляйпольского Запорожской области. Под артиллерийским огнем также Новомихайловка, Павловка, Малиновка и другие населенные пункты. С авиации враг бил возле Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Новоандреевки, Щебраков и Малых Щербаков. Марьинку также пытались атаковать — разведка боем прошла неудачно для россиян.

Оккупанты обстреливали из разных видов оружия вдоль линии фронта на юго-востоке

Юг Украины также продолжают обстреливать — из артиллерии и танков враг открывает огонь не только по Николаеву, но еще и по нескольким десяткам населенных пунктов, среди которых Высокополье и Миролюбовка. Атакует с авиации, проводит разведку БпЛА.

В сторону Кривого Рога оккупанты усиливают свои войска. Согласно данным ОК "Юг" не исключено создание на этом направлении ударных группировок. Цель врага — не допустить прорыва украинских войск.

От российских позиций до Кривого Рога - около 50 км

Ранее "Телеграф" сообщал, что опасаясь украинского контрнаступления, в Херсонскую область россия стягивает боеспособные резервы. Тем временем Николаев — под постоянным огнем врага. Его снова обстреляли в ночь на 1 августа. Накануне стало известно, что жертвой обстрела стал известный украинский бизнесмен — в россии публично порадовались смерти мирного украинца.