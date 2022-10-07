Кількість жертв удару по Запоріжжю різко зросла: останні дані

Під завалами ще можуть залишатися люди, рятувальники не зупиняють пошуки

У Запоріжжі продовжують усувати моторошні наслідки потужної російської атаки на місто. Як відомо, на голови мирних жителів напередодні скинули сім ракет, частина з яких влучила в багатоповерхівки. Станом на ранок п'ятниці, 7 жовтня, вже відомо про 11 загиблих людей, чиї тіла дістали з-під завалів. Зросла і кількість постраждалих.

Свіжою статистикою поділилися представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у своєму Telegram-каналі. Цифри справді вражають, адже напередодні всі офіційні особи повідомляли лише про одну загиблу жінку.

Росіяни вдарили відразу по кількох житлових будинках, два з яких були багатоквартирними. Під час розборів завалів цих будов і виявлено найбільшу кількість жертв та постраждалих.

Місце атаки росіян виглядає моторошно

З-під п’ятиповерхівки в центрі Запоріжжя змогли дістати шістьох людей, п’ятьом з яких знадобилася госпіталізація. Ще вісьмох людей витягли з-під завалів без ознак життя.

Також продовжуються вивчення руїн чотириповерхового будинку, пошкодженого російською ракетою. Тут статистика позитивніша — врятовано 15 людей, вісім із яких потребували допомоги лікарів через отримані травми. Загинуло за цією адресою лише троє.

Рятувальники працюють, не покладаючи рук

Таким чином, загальна кількість загиблих у Запоріжжі після ракетного удару 7 жовтня досягла 11 осіб, ще 13 госпіталізовано з пораненнями різної тяжкості. Зазначимо, що розбір завалів триває, тож остаточні цифри можуть змінитися.

Раніше "Телеграф" структурував всю відому інформацію про ракетний удар по Запоріжжю, щоб скласти повну картинку про трагедію, яка забрала життя стільки співвітчизників.

Також ми писали, що напередодні росіяни атакували не лише Запорізьку, а й Хмельницьку область. Це примітно, адже вперше за понад місяць удар був завданий з боку Білорусі.