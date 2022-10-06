Обстріляли будинки, де спали мирні люди. Що відомо про удари по Запоріжжю (фото, відео)

Поки рятувальники діставали людей з-під завалів, місто обстріляли ще раз

На світанку близько 5:00 ранку росіяни завдали 7 ракетних ударів по житлових багатоповерхівках Запоріжжя, де на той момент були люди. Будівлі зазнали значних руйнувань. Є постраждалі та загиблі. Поки рятувальники діставати людей з-під завалів, окупанти повторно обстріляли місто, пошкодивши об‘єкти інфраструктури. Ми зібрали останню інформацію щодо ранкових обстрілів, масштабів руйнувань та дані про постраждалих:

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російські війська гатили по житлових будинках у той час, коли у квартирах спали мирні люди. Зруйновано цілі під’їзди, а люди перебувають під завалами. Окрім цього, одразу після влучання у місті виникли пожежі.

Зруйновані цілі під'їзди, під завалами перебувають люди

Житловий будинок до та після удару росіян

Станом на зараз відомо про 1 загиблу: одна жінка загинула, інформація про смерть постраждалої у кареті "швидкої" не підтвердилася, завдяки лікарям їі життя вдалося врятувати. Станом на ранок відомо про 10 поранених: 2 з них відмовилися від госпіталізації, 8 — у лікарнях. Люди перебувають у стані середньої та легкої тяжкості. Також серед поранених — трирічний хлопчик, його доставили до однієї з лікарень міста.

"Мінно-вибухова травма, яка виражається подряпинами на гомілці, і все. Більше нічого немає. Стан задовільний, хлопчик знаходиться у лікарні з мамою", — заявив Борзенко.

Водночас Олександр Старух повідомив про 7 постраждалих:

"Сім осіб отримали поранення різного ступеня важкості, їх ушпиталено, серед них одна трирічна дитина. Рятувальна операція ще триває. Кількість постраждалих може змінюватись. Жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДержНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого", — написав Старух.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Під завалами досі перебувають люди

Після влучання ракети будівля загорілася

Також відомо, що під завалами будинків перебуває щонайменше 5 чоловік.

Також відомо, що руйнувань зазнав приватний сектор Запоріжжя, внаслідок ракетних ударів у приватному секторі Запоріжжя вщент зруйновані два будинки, передає "Суспільне Запоріжжя".

У приватному секторі зруйновані два будинки

Пошкоджені шкафні регуляторні пункти та внутрішні газопроводи в багатоповерхівках, повідомляє телеканал "МТМ Запоріжжя" із посиланням на Запоріжгаз. Витоки ліквідовані, доставку газу до пошкоджених будинків припинено. Наразі без блакитного палива трохи більше 500 клієнтів. Зараз газовики за допомогою спецобладнання обстежують підземні газопроводи аби не пропустити руйнування.

У місті у зв’язку з ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, рух транспорту перекрито:

від проспекту Маяковського до вулиці Южноукраїнської по проспекту Соборному;

від вулиці Гагаріна до вулиці Южноукраїнської по проспекту Соборному;

по вулиці Перемоги від бульвару Шевченка до вулиці Нижньодніпровської.

Водночас рятувальники попереджають, що у місті та області зберігається загроза повторних обстрілів, тому місцевим мешканцям порадили не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни постійно обстрілюють населені пункти Запорізької області, а на минулому тижні шокували світ своїм жорстоким ударом по колоні автівок та масовим вбивством мирних жителів.