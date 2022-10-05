росія знову випустила ракети по Запоріжжю та околицях: що відомо про постраждалих і руйнування

Наразі достеменно невідомо, яка кількість місцевих жителів зазнала травмувань в результаті обстрілу

У середу, 5 жовтня, окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по обласному центру Запорізької області. Згідно з попередніми даними, в результаті обстрілу руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури міста та району. Повідомляється й про кількох постраждалих. Варто відзначити, що у момент випуску ракет по Запоріжжю, у місті пролунав сигнал повітряної тривоги.

Як у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Запорізької обласної цивільної адміністрації Олександр Старух, у місті спрацювали сили повітряної оборони. Крім того, він закликав жителів міста не нехтувати сигналами тривоги і залишатися в укриттях, адже існує небезпека повторних ударів.

Уламок ракети, яку росія випустила по Запоріжжю

Пізніше Старух додав, що російський ворог випустив кілька ракет як по обласному центру, так і по околицях міста, в результаті чого пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, постраждали люди. Наразі інформацію щодо кількості травмованих уточнюється.

Також у зверненні до містян очільник ОВА наголосив, що під час виявлення нерозірваного боєприпасу або його залишків ні в якому разі не потрібно до них підходити. Натомість одразу телефонувати представникам Служби порятунку за номерами телефонів "101" або "112".

"Дотримуємось правил нерозголошення інформації!", — підсумував Старух.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська армія завдала масованого удару по півдню України. В результаті ракетних обстрілів постраждали Запоріжжя, Миколаїв та Одеська область.