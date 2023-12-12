Оккупанты захватили элитный отель Софии Ротару в Крыму

Недвижимость Софии Ротару в Крыму вроде бы окончательно решили отобрать

Недавно София Ротару "дала отворот-поворот" российским толстосумам перед новогодними корпоративами. А вскоре стало известно, что власти оккупированного россиянами Крыма приняли решение о "национализации" отеля Софии Ротару, который расположен в Ялте.

Недвижимость известной артистки вроде бы окончательно решили отобрать после того, как в День Святого Николая она обнародовала открытку, где Святой Николай сидел на коленях у украинского военного. Эту информацию распространил в своем Telegram-канале экс-депутат Украины, коллаборант Олег Царев.

Царев обрадовался, что на недвижимость Софии Ротару "наложили лапу"

В публикации он отметил, что недвижимость продается за 2,5 млрд рублей. Царев подчеркнул, что такой шаг касательно роскошной гостиницы артистки нужно было давно сделать.

"Скандал с Софией Ротару получил продолжение. Думаю, что никаких сомнений в том, на чьей стороне эта артистка, не осталось. Купила это имение София Ротару для ведения музыкального кружка для детей за сумму, эквивалентную $500. По целевому назначению объект не использовала. Правильно, что приняли решение о национализации. Давно пора. Несколько лет подряд писал, что это нужно сделать", — высказался Царев.

Российским СМИ пишут, что сенатор оккупированного полуострова Сергей Цеков заверил, что гостиницу удастся продать оперативно. оккупанты планируют полученные средства направить на помощь армии россии. Раньше говорилось, что российские граждане хотели не только выручить средства за имущество артистки, но и заселить в здание захватчиков, однако это реализовать не удалось.

В сети говорили о том, что Ротару якобы знала о намерениях оккупационных властей и планировала быстро продать элитную гостиницу "Вилла София". По словам россиян, артистка обзванивала потенциальных покупателей и обещала оптимальную цену.

Добавим, что о продаже гостиницы "Вилла София" речь шла задолго до полномасштабного вторжения россии в Украину. В 2020 году обсуждали намерения Софии Ротару продать недвижимость, потому что после оккупации в Крым она не наведывалась. Сами же россияне отмечали, что хотят наказать артистку, которая поддерживает Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне писали доносы на Софию Ротару и требовали "принять меры". Российская общественная организация "Ветераны россии" обратилась в Следственный комитет рф с требованием продать недвижимость Софии Ротару и передать деньги в поддержку так называемой "спецоперации".