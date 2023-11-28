София Ротару дала "отворот-поворот" российским толстосумам перед новогодними корпоративами

Ротару отказывается выступать перед россиянами на новогодне-рождественские праздники

Фигура народной артистки Украины Софии Ротару вызывает разные эмоции у россиян: "Ветераны россии" писали уже донос на артистку, но звезда такого масштаба знаковая, поэтому в россии надеются на ее визит, а особенно перед новогодними праздниками. Ранее София Ротару была частой гостьей в Москве, но после полномасштабного вторжения знаменитость сначала молчала, а затем поддержала украинцев.

Певица регулярно осуждала зверства российских оккупантов на своей странице в Instagram, однако откровенно не говорила о путинской кровожадности. Z-патриоты все еще надеются, что им удастся заинтересовать исполнительницу "Хуторянки", а некоторые ради рекламы еще и придумывают разнообразную чепуху.

В частности, недавно путинистка Надежда Бабкина рассказывала на пропагандистских каналах, что София Ротару должна была приехать в Москву, чтобы, мол, выполнить вместе с ней песню "Червона Рута".

Пропагандистские СМИ пишут, что российские организаторы концертов в канун новогодних праздников очень оживились. Как известно, российские олигархи готовы хорошо потрясти свои карманы в надежде, что София Михайловна станет украшением новогоднего корпоратива или очередного "голубого огонька".

Артистка живет в Италии

"Многие заказчики хотели бы видеть певицу на новогодних вечеринках. Прокатчики понимают, что из-за сложившейся ситуации выступление Ротару невозможно, поэтому предлагаем заменить ее на другую певицу. Лично я на Софию Михайловну даже не выходил, потому что все понимаю", – прокомментировал один. из организаторов выступлений, осознающий, что Ротару поддерживает Украину, поэтому размениваться за рубли не будет.

Это не первый случай, когда Ротару отказывается выступать перед россиянами после полномасштабного вторжения. Следует напомнить, что артистке предлагали 100 тысяч евро за выступление перед российскими богачами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее "Телеграф" писал, что София Ротару и другие украинские звезды поздравили украинцев с Днем Независимости. К поздравлениям присоединились голливудские знаменитости.