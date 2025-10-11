У 47 років знову стала мамою: як виглядає дружина актора-військового Ращука і що про неї відомо

Відома в Україні актриса лише нещодавно подарувала Володимиру сина

Уродженець Маріуполя, український актор та військовослужбовець Володимир Ращук, який 11 жовтня святкує свій 38-й день народження, живе у міцному шлюбі із відомою у країні артисткою.

Що потрібно знати:

Вікторія Білан відома за ролями у театрі, кіно та серіалах

Зірка підтримує чоловіка, який служить на фронті

Актриса виховує дочку Катерину і нещодавно другий раз стала мамою

Вікторія Білан народилася 3 серпня 1978 року. Вона закінчила Дніпропетровський державний театрально-мистецький коледж, а згодом — Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Її акторська кар’єра розпочалася на сцені Театру російської драми та Молодого театру.

Крім театру, Вікторія активно знімається у кіно та серіалах. Серед її робіт — "Дружини на стежці війни", "Майор і магія", "Голова" та інші проєкти. Вона також проявила себе як співачка та режисер дубляжу.

Коли почалася повномасштабна війна, Ращук пішов захищати Україну, а його дружина підтримувала його в усьому і продовжує це робити. Актриса не раз ділилася, як важко було переживати моменти, коли зв’язок із чоловіком переривався, і як важливо було не втрачати надії.

Як я його відпускала на фронт? Звісно, плакала. Відчувала страх, нестерпний біль, відчай, були ночі геть без сну… Я постійно відчувала, коли у них був бій, коли йому було важко. Всередині починалося щось дуже гаряче — до нудоти, до страху, така тривога, яку неможливо перебити нічим. Тоді я щосили починала молитися і вірила, що це допоможе. Вдома все було в іконах, ладаном житло пропахло Вікторія Білан

Подружжя виховує доньку Катерину (2005 року народження), яка пішла стопами батьків і зараз навчається в університеті Карпенка-Карого. А 5 жовтня 2025 року у родині сталася радісна подія – Вікторія народила сина. Хлопчика назвали Яремою.

1 фото — Володимир зі страшною дочкою. 2 фото – з новонародженим сином. Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

