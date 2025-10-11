В 47 лет снова стала мамой: как выглядит жена актера-военного Ращука и что о ней известно

Известная в Украине актриса лишь недавно подарила Владимиру сына

Уроженец Мариуполя, украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук, который 11 октября празднует свой 38-й день рождения, живет в крепком браке с известной в стране артисткой.

Что нужно знать:

Билан известна по ролям в театре, кино и сериалах

Звезда поддерживает мужа, который служит на фронте

Актриса воспитывает дочь Екатерину и недавно во второй раз стала мамой

Виктория Билан родилась 3 августа 1978 года. Она окончила Днепропетровский государственный театрально-художественный колледж, а затем — Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Ее актерская карьера началась на сцене Театра русской драмы и Молодого театра.

Помимо театра, Виктория активно снимается в кино и сериалах. Среди ее работ — "Жены на тропе войны", "Майор и магия", "Голова" и другие проекты. Она также проявила себя как певица и режиссер дубляжа.

Когда началась полномасштабная война, Ращук ушел защищать Украину, а его супруга поддерживала его во всем — и продолжает это делать. Актриса не раз делилась, как трудно было переживать моменты, когда связь с мужем прерывалась, и как важно было не терять надежды.

Как я его отпускала на фронт? Конечно, плакала. Чувствовала страх, невыносимую боль, отчаяние, были ночи совсем без сна… Я постоянно чувствовала, когда у них был бой, когда ему было трудно. Внутри начиналось что-то очень горячее — до тошноты, до страха, такая тревога, которую невозможно перебить ничем. Тогда я изо всех сил начинала молиться и верила, что это поможет. Дома все было в иконах, ладаном жилье пропахло Виктория Билан

Супруги воспитывают дочь Екатерину (2005 года рождения), которая пошла по стопам родителей и сейчас учится в университете Карпенко-Карого. А 5 октября 2025 года в семье произошло радостное событие — Виктория родила сына. Мальчика назвали Яремой.

1 фото - Владимир со страшей дочерью. 2 фото - с новорожденным сыном. Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

