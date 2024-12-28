Мама украинка, а вторая родина — Израиль: что говорит о войне звезда квартета "Секрет" Максим Леонидов

62-летний артист попал в России под "политику отмены"

Максим Леонидов — российский певец, который выступил против войны в Украине. Однако некоторые поступки одного из основателей популярной в 80-90-х годах группы "Секрет" могут вызвать у украинцев лишь разочарование.

62-летний исполнитель родился в России, но имеет израильское гражданство. "Телеграф" рассказывает, что говорит о вторжении РФ в Украину Максим Леонидов и где он сейчас находится.

Что известно о Максиме Леонидове

Родился 13 февраля 1962 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) в семье украинки Людмилы Люлько и еврея Леонида Леонидова. В 1979 году окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки при Ленинградской капелле. В 1983 году получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Служил в армии в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа.

Максим Леонидов в молодости. Фото: instagram.com/themaxleonidov

В 1983 году Леонидов стал одним из основателей бит-квартета "Секрет", в который также вошли Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Группа просуществовала пять лет, при этом коллектив не раз воссоединялся.

Квартет "Секрет" с Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым. Фото: instagram.com/themaxleonidov

В конце 1990 года Леонидов переехал в Израиль с первой женой Ириной Селезневой. После 1996 года супруги вернулись в Санкт-Петербург. В 1999 году певец женился на актрисе Анне Банщиковой, но их брак продлился лишь четыре года. В 2004 году Леонидов встретил актрису Александру Камчатову, младшую на 18 лет. В 2004 году у них родилась дочь Мария, а в 2008 году — сын Леонид.

Семья Леонидова - жена Александра, дочь Мария и сын Леонид

Что говорит о войне в Украине Максим Леонидов

В 2014 году музыкант призывал к мирному разрешению конфликта на востоке Украины. 24 февраля 2022 года в его Инстаграме был опубликован пост с хештегом #нетвойнесукраиной.

В марте 2022 года музыкант с семьей переехал в Израиль. "Мы уехали 4 марта. Разговоры о том, чтобы перебираться в Израиль на временное или постоянное пребывание, или пытаться жить на две страны, у нас в семье были давно. Эти тучи сгущались не один год, но толчком послужила эта военная операция", — заявлял Леонидов летом 2022 года.

Артист попал под "политику отмены", его выступления в стране-агрессорше начали отменяться. Леонидов часто гастролирует по миру, и все же ему удается зарабатывать кровавые рубли. Несмотря на свою антивоенную позицию, певец продолжает выступать в РФ и развлекать россиян.

Максим Леонидов в Грузии. Фото: instagram.com/themaxleonidov

9 августа 2024 года исполнитель выложил в соцсеть фото с Юрием Гальцевым. "Клоун" поддерживает российского диктора Путина и вторжение армии РФ в Украину. Общий снимок с путинистом был раскритикован фанатами в комментариях.

В Украине мужчинам удается построить успешную карьеру. Ранее "Телеграф" писал, кто из известных артистов заработал на украинцах, но сбежал во время войны.