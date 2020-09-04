Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли станет мамой во второй раз

Турецко-немецкая актриса и модель находится на пятом месяце беременности.

37-летняя Мерьем Узерли подтвердила, что беременна вторым ребенком. Она рассказала, что у нее родится девочка. Об этом сообщает издание Sozcu.

Актриса призналась, что долгое время пыталась скрыть беременность, однако сейчас она находится на пятом месяце и прятаться дальше не видит смысла.

"По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе. У меня родится девочка", - рассказала Мерьем журналистам.

View this post on Instagram A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Jun 27, 2020 at 5:32am PDT

А вот отца будущего ребенка Узерли решила скрыть. По ее словам, он американец, но уже год живет в Берлине.

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