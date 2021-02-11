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"Все дети страны стали фанатами": Остапчук назвал своих фаворитов на шоу "Маска"

"Все дети страны стали фанатами": Остапчук назвал своих фаворитов на шоу "Маска"
10:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Остапчука

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук дал "Телеграфу" расширенное интервью, в котором ответил на множество вопросов, связанных с его личной жизнью, так и карьерой на телевидении.

Напомним, что сейчас ведущий задействован в популярном костюмированном шоу на телеканале "Украина" под названием "Маска", третий выпуск которого состоялся в субботу, 6 февраля. В этом эфире проект покинула "маска" Лисица, за которой скрывалась хореограф Алена Шоптенко.

Остапчук рассказал, что в шоу лично ему нравятся все "маски", но больше всего шоумен отдает предпочтение Лягушонку, Циклопу и Дракону: "У меня сейчас как будто спрашивают, есть ли у меня среди детей любимый ребенок. Все маски крутые! Мне, как папе, больше всего хочется поддержать маски Жабеня и малыша-Циклопа. Уверен, что все дети страны уже стали фанатами этой маски. И еще мне нравится маска Дракона".

Кроме этого Владимир признался, что участие в данном проекте является серьезным испытанием в физическом плане.

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"Чтобы вы понимали, в некоторых костюмах у тебя взгляд, как в бойнице: ты видишь только кусочек пола и сцены. А тебе еще нужно двигаться, выполнять постановки, петь вживую, а после номера, запыхавшись, отвечать на вопросы детективов. Но, как бы сложно не было, это интересно", - рассказал ведущий шоу.

Ранее стало известно, что супруга Владимира Остапчука Кристина посетила травматолога из-за боли в ноге.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска, Владимир Остапчук.
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