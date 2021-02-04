Остапчук с женой оказались в клинике: что произошло (видео)

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, который показал свою подросшую дочь, утром 4 января отвез свою супругу Кристину Горняк в частную медицинскую клинику "Добробут" в Киеве.

По словам шоумена, его любимая несколько дней страдала от боли в ноге в области стопы, поэтому женщина сделала рентген и отправилась к травматологу.

Кадрами из клиники Владимир поделился в сториз Инстаграма.

Как оказалось, причиной боли в стопе стало то, что Кристина часто ходит в обуви на каблуках и в итоге у нее образовался "нарост", который и причиняет боль. Владимир сказал, что это называется "греческая стопа" (когда второй палец длиннее большого пальца на ноге - ред.).

Кристина очень расстроилась из-за того, что врач клиники запретил ей ходить на каблуках. "Никаких больше каблуков, никаких больше вечеринок", - написал Остапчук в сториз, призвав поклонников поддержать его супругу в столь нерадостный момент.

Как сообщалось ранее, украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал фанатам, как развеселить свою любимую, если она не понимает вашего юмора.