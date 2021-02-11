"Да какой из тебя шоумен?": Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу

Популярный телеведущий и стендап-комик Владимир Остапчук рассказал, почему решил стать шоуменом и как его отговаривали от переезда в Киев. Этим и не только он поделился в интервью изданию "Телеграф".

По словам мужчины, до 24 лет он не понимал, чем заниматься в жизни, несмотря на то, что окончил университет с красным дипломом, а первое время работал преподавателем английского языка в своем родном городе Умани.

"В какой-то момент я понял, что это не мое и ушел в никуда. Буду ли я шоуменом? Я об этом не думал. Мне просто нравилась сцена. Какие-то задатки у меня были еще с детства. Я выигрывал различные конкурсы чтецов в городе и по Украине. В университете я вел, наверное, все мероприятия. Но тогда как-то не очень серьезно к этому относился. Да и сейчас, в первую очередь, я кайфую от того, чем занимаюсь", - признался Владимир.

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Тогда окружающие не верили в стремление парня добиться успеха в столице, но сильное желание Остапчука помогли ему стать своим в украинском шоу-бизнесе.

"Все вокруг мне наоборот говорили: "Да куда ты едешь? Что ты там будешь делать? Да какой из тебя шоумен?" И тогда мне помогли мое упорство и внутреннее желание самореализоваться. А сейчас я эту работу не променяю ни на что!" - рассказал телеведущий.

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Напомним, что наибольшей популярности Владимир Остапчук добился благодаря проведению песенного конкурса "Евровидение", которое в 2017 году проходило в Киеве. Тогда в паре с ним был еще один известный ведущий Александр Скичко, ставшим в 2021 году главой Черкасской ОГА.

Ранее Владимир Остапчук рассекретил своих фаворитов в маскарадном шоу "Маска".