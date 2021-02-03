"Люблю, когда меня обманывают": Леся Никтюк удивила признанием

Украинская телеведущая Леся Никитюк вернулась из отпуска, который провела на солнечных Мальдивах.

На своей странице в Инстаграм народная любимица опубликовала новый пост, в котором поделилась яркими кадрами с отдыха и порассуждала о лжи и обмане.

"Это я более для себя написала этот пост, чтобы раз и навсегда выровнять свое эмоциональное состояние и не обращать внимание на ложь, обман и хейт" - пишет леди Ле.

Девушка считает, что ложь будет постигать людей всегда и иногда даже с какой-то цикличностью. Однако все это нужно отпускать и только так можно двигаться дальше. Леся Ивановна удивила признанием, что вообще любит, когда ей врут и обманывают. Для нее это как ядерное топливо.

Также, телеведущая поделилась своими любимыми цитатами о вранье.

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Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк рассказала и показала, как проводит первые дни в Киеве, после возвращения с острова.