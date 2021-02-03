Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Протесты сторонников Навального в России: что там происходит, фото и видео
Протесты сторонников Навального в России: что там происходит, фото и видео
СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone
СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone

"Люблю, когда меня обманывают": Леся Никтюк удивила признанием

"Люблю, когда меня обманывают": Леся Никтюк удивила признанием
01:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк вернулась из отпуска, который провела на солнечных Мальдивах.

На своей странице в Инстаграм народная любимица опубликовала новый пост, в котором поделилась яркими кадрами с отдыха и порассуждала о лжи и обмане.

"Это я более для себя написала этот пост, чтобы раз и навсегда выровнять свое эмоциональное состояние и не обращать внимание на ложь, обман и хейт" - пишет леди Ле.

Девушка считает, что ложь будет постигать людей всегда и иногда даже с какой-то цикличностью. Однако все это нужно отпускать и только так можно двигаться дальше. Леся Ивановна удивила признанием, что вообще любит, когда ей врут и обманывают. Для нее это как ядерное топливо.

Также, телеведущая поделилась своими любимыми цитатами о вранье.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк рассказала и показала, как проводит первые дни в Киеве, после возвращения с острова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Телеведущая, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)
02 В России новые протесты после приговора Навальному: все детали, фото и видео
03 Навальный нарисовал жене сердечко на стекле и перестал улыбаться: видео прощания из суда
04 Еще до объявления приговора Навальному на протестах задержали сотни россиян (фото, видео)
05 А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеканалы Zik, NewsOne и &quot;112 Украина&quot; прекратили вещание
Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
Суррогатное дитя в Днепре: родила, чтобы решить финансовые вопросы, но пока ни денег, ни ребенка
Суррогатное дитя в Днепре: родила, чтобы решить финансовые вопросы, но пока ни денег, ни ребенка
Еще минус рейтинг Зеленскому: первоочередная вакцинация топ-чинов наделала шуму в Украине
Еще минус рейтинг Зеленскому: первоочередная вакцинация топ-чинов наделала шуму в Украине
Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021: жюри выбрало лучшую
Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021: жюри выбрало лучшую
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь