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Юрий Горбунов раскрыл подробности свадьбы с Екатериной Осадчей

Юрий Горбунов раскрыл подробности свадьбы с Екатериной Осадчей
09:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Украинский телеведущий Юрий впервые заговорил о том, как произошла их с Екатериной Осадчей свадьба в 2017 году перед рождением общего сына Ивана.

Как известно, романтические отношения Юрия и Екатерины начались на съемочной площадке. 

18 февраля Осадчая во второй раз стала мамой, родив Горбунову сына. Тогда пара призналась, что Ванечка родился в официальном браке. А в интервью для Viva Юрий рассказал, что они поженились за две недели до рождения малыша. 

 
 
 
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Love is In the air:) @gorbunovyuriy зручно фотографуватися на сходах

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали. Теперь Катя мечтает о такой свадьбе, где сможет оторваться по полной. Ее идеальная свадьба со мной еще впереди", – отметил Юрий Горбунов. 

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Согласно его словам, у них с Екатериной была не свадьба, а свадебная вечеринка, которую устроили друзья супругов. Так, на празднование были приглашены и популярные артисты, и были сохранены народные традиции.

"Они нам сюрпризом подготовили свадьбу. Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили близких друзей. Наши кумовья пригнали советскую "Чайку "с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование", – рассказал мужчина.

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Знаменитости, Звезда, Телеведущий, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая.
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