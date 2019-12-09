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Маленькая Оля: телеведущая Ольга Фреймут поделилась архивными снимками

Маленькая Оля: телеведущая Ольга Фреймут поделилась архивными снимками
22:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая опубликовала в Инстаграме свое детское фото.

37-летняя украинская телеведущая Оля Фреймут продолжает делиться с поклонниками редкими снимками своего детства и юношества.

На странице в инстаграме Фреймут опубликовала в сторис архивное фото, на котором она изображена в свои 12 лет.

На фотографии маленькая Ольга позирует в вышиванке с массивным ожерельем на шее. У телеведущей в детстве было стильное каре. Ранее в интервью изданию "Арт-мозайка" телеведущая размышляла о том, что она именно благодаря любви своих родителей с детства знала, что особенная и все сможет. Также с детства Фреймут привили любовь к труду.

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"Меня, как в еврейской семье, очень сильно любили и за все хвалили. И искренне хвалили! Если я что-то не то делала, родители просто молчали, не критиковали. Поэтому любовь родителей – раз. Второе – любовь к труду. Меня учили работать", – отмечала телеведущая.

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Телеведущая, Снимок, Ольга Фреймут.
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