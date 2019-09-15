"Меня не хотят": Ольга Фреймут уточнила причину ухода с "Нового канала" (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая впервые рассказала, почему перешла на канал "Интер".

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее опубликовала редкое фото с сестрой, рассказала поклонникам, почему она ушла с "Нового канала".

К слову, в рамках конференции на "КП в Украине", украинская знаменитость честно призналась, чем обусловлен ее переход на телеканал "Интер". По ее словам, на канале, где генеральным директором работает ее муж она всегда чувствовала дискомфорт.

"Я потрапила не в те місце. Мені було там дуже погано. Всі говорили: "Боже, дружина гендиректора каналу, це так добре!". Але я постійно відчувала, як на мене косо дивляться, як колеги, яких я щиро любила, просто відверталися від мене. Я відчувала, що мене там не хочуть", - заявила Ольга Фреймут.

Кроме того, по словам телеведущей, на телеканале "Интер" ей предложили проект, который ей был интересен - программу "Роман с Ольгой". Компанию Фреймут составит другой журналист – Роман Кадемин. Программа стартует уже 17 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер тайно посетили форум YES, который прошел в Киеве.