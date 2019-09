Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер тайно посетили форум YES, который прошел в Киеве (Фото, Видео)

Участники форума поставили ей несколько вопросов. На вопрос, встречалась ли она с президентом США Дональдом Трампом, Райт ответила: "Нет, спасибо".

Также ее спросили, думала ли она сама стать президентом.

"Перед тем я должна быть комиком. Он (президент Зеленский - ред.) Здесь?", - сказала актриса.

Впоследствии Райт поговорила с Зеленским и его женой, а также олигархом Виктором Пинчуком, фонд которого проводит форум YES.

Американській акторці Робін Райт на форумі YES поставили запитання, чи не збирається вона балотуватися на президентських виборах у США — Райт відповіла, що спершу має стати коміком і запитала, чи «він» теж тут (імовірно, ідеться про Зеленського) pic.twitter.com/8jZYrgdGjV

Кроме этого, форум в Киеве также тайно поселили голливудские актеры и супруги Мила Кунис и Эштон Катчер. Для публики это стало полной неожиданностью.

Robin Wright, Mila Kunis and Ashton Kutcher in Kyiv at @yes_ukraine. Great surprise! pic.twitter.com/WOH2Pr4FCc

— Alex Riabchyn (@alexrbchn) September 14, 2019