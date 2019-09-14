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Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)
Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)

Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)

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Фелисити Хаффман отправили за решетку на 14 суток (Фото)
15:17 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости шоу бизнеса:Напомним, что звезду "Отчаянных домохозяек" уличили во взятке за поступление дочери.

Фелисити Хаффман приговорили к 14 суткам тюремного заключения. Она призналась, что дала взятку за подтасовку вступительных экзаменов дочери, сообщает ВВС.

Кроме того, Хаффман проведет 250 часов на общественных работах и заплатит 30 тысяч долларов штрафа. Актриса заплатила 15 тысяч долларов за подтасовку результатов экзаменов.

"Нет никаких оправданий моим действиям. Я хотела бы еще раз извиниться перед своей дочерью, мужем, семьей и всей образовательным сообществом за то, что я сделала. Особенно я хочу извиниться перед студентами, которые ежедневно усердно работают, чтобы поступить в колледж, и их родителями, которые приносят огромные жертвы, чтобы поддержать своих детей, и делают это честно", - заявила Хаффман. По словам актрисы, ее дочь ничего не знала о взятке.

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Судья Индира Талвани сказала, что поверила в то, что Хаффман осознала свою вину, но "попытки быть хорошей мамой не оправдывает того, что она сделала".

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Суд, Фото, Тюремное заключение, Отчаянные домохозяйки, Фелисити Хаффман, Уильям Мэйси, Индира Талвани.
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