Теперь не отвертится: R. Kelly получил ордер на арест

Новости шоу бизнеса:Американский суд выдал ордер на арест популярного музыканта Роберта Сильвестра Келли.

В начале года мы писали, что американского певца и продюсера R. Kelly обвинили и арестовали по обвинениям за подозрение в распространении детской порнографии.

В августе стало известно, что суд также отказал R. Kelly в освобождении под залог. Тогда на заседании музыкант не признал свою вину.

Теперь СМИ сообщают о получении ордера певцом за то, что он не появился на заседание судебного разбирательства, которое проходило в Миннесоте.

Отмечается, что ордер дает гарантию на обязательное появление R. Kelly в суд.

Известно, что в данное время американский музыкант находится под стражей в Чикагской тюрьме.