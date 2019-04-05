EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

Новости культуры: Телеведущий Вова Остапчук презентовал пародию на песню MARUV "Siren Song".

На своем Youtube-аккаунте Владимир Остапчук поделился новым роликом. На нем украинский телеведущий пародирует песню MARUV, с которой певица должна была представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2019".

По сюжету клипа, телеведущему снится страшный сон: агенты "Отдела по борьбе с Евровидением" заявляются к артисту домой и вынуждают принять участие в песенном конкурсе.

Было ли это сном на самом деле или нет - узнайте в видео.

Идея клипа принадлежит самому Владимиру Остапчуку, а текст был написан совместно с участниками группы ZBSband - Богданом Буйлуком и Владиславом Онищенком.

Поклонникам пришлась по душе такая пародия на популярною песню. Они оставили множество позитивных комментариев под видео.

"Вам тоже кажется, что Остапчук снимает клипы лучше, чем весь наш Украинский кинематограф и половина шоу-биза?На повторе. Вова, это шедевр!", "Вова, ваши пародии крутые, продолжайте в том же направлении :)", "это супер ,смеялись всей семьей ,очень понравилась пародия )))", "Пародии это твое", - прокомментировали фанаты телеведущего.