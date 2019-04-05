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EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Телеведущий Вова Остапчук презентовал пародию на песню MARUV "Siren Song".

На своем Youtube-аккаунте Владимир Остапчук поделился новым роликом. На нем украинский телеведущий пародирует песню MARUV, с которой певица должна была представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2019".

По сюжету клипа, телеведущему снится страшный сон: агенты "Отдела по борьбе с Евровидением" заявляются к артисту домой и вынуждают принять участие в песенном конкурсе.

Было ли это сном на самом деле или нет - узнайте в видео.

Идея клипа принадлежит самому Владимиру Остапчуку, а текст был написан совместно с участниками группы ZBSband - Богданом Буйлуком и Владиславом Онищенком.

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Поклонникам пришлась по душе такая пародия на популярною песню. Они оставили множество позитивных комментариев под видео.

"Вам тоже кажется, что Остапчук снимает клипы лучше, чем весь наш Украинский кинематограф и половина шоу-биза?На повторе. Вова, это шедевр!", "Вова, ваши пародии крутые, продолжайте в том же направлении :)", "это супер ,смеялись всей семьей ,очень понравилась пародия )))", "Пародии это твое", - прокомментировали фанаты телеведущего.

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Клип, Телеведущий, Пародия, Украинский телеведущий, Владимир Остапчук, Остаппчук.
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