Минутка ностальгии: позитивная пародия на песню Время и Стекло "Дим" от Вовы Остапчука (Видео)

Новости культуры: Известный украинский телеведущий вновь порадовал поклонников свежей пародией.

На своей страничке в Instagram Владимир Остапчук опубликовал новое видео, в котором сделал пародию на популярную песню группы Время и Стекло "Дим".

Пародия посвящена всем тем, кто все еще не может привыкнуть, что к ним обращаются на "Вы".

Идея клипа принадлежит самому телеведущему, а режиссирование доверили Алексею Островому.

В новом клипе Владимир Остапчук вспоминает детство и юность и шутит над современностью. Он проводит параллели между прошлым и тем, чем сегодня живут молодые люди.

Телеведущий с юмором вспоминает беззаботное детство с кнопочным телефоном, без Google и Instagram, по которому порой каждый из нас ностальгирует.