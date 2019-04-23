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"Какая прелесть": Надя Дорофеева восхитила весенним образом

"Какая прелесть": Надя Дорофеева восхитила весенним образом
22:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солистка "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась новой фотографией в стильном образе.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева с приходом весны расцвела и похорошела. На днях девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фото, на которых выглядит значительно моложе своих лет. А улыбка и светящиеся от счастья глаза делают ее еще более привлекательной!

Дорофеева предстала перед поклонникам в нежном желтом комбинезоне на бретелях. Наряд выгодно подчеркнул достоинства фигуры звезды. Кроме того, он идеально контрастирует с ярким фоном!

 
 
 
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Ну всё всё, обещаю , это последние фотки с полей . Тюльпано-спам прекращаю @alina_krasieva @sokolov_yevgen @tago_ua

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Такие красивые фотографии Дорофеева сделала на цветочном поле. Позади артистки уже вовсю "колосятся" тюльпаны - главный символ весны.

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"Вчера был такой красивый день. Знаете, вот бывает, когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться.. вот вчера было именно так)" - поделилась артистки эмоциями.

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Instagram, Знаменитости, Стиль, Звезды, Образ, Певица, Надя Дорофеева, Украинская певица, Время и Стекло, Look.
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