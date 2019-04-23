"Какая прелесть": Надя Дорофеева восхитила весенним образом

Новости шоу бизнеса: Солистка "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась новой фотографией в стильном образе.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева с приходом весны расцвела и похорошела. На днях девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фото, на которых выглядит значительно моложе своих лет. А улыбка и светящиеся от счастья глаза делают ее еще более привлекательной!

Дорофеева предстала перед поклонникам в нежном желтом комбинезоне на бретелях. Наряд выгодно подчеркнул достоинства фигуры звезды. Кроме того, он идеально контрастирует с ярким фоном!

Такие красивые фотографии Дорофеева сделала на цветочном поле. Позади артистки уже вовсю "колосятся" тюльпаны - главный символ весны.

"Вчера был такой красивый день. Знаете, вот бывает, когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться.. вот вчера было именно так)" - поделилась артистки эмоциями.