Стильный монохромный вид: королева Летиция продемонстрировала праздничный образ

Так, во вторник, 23 апреля, испанская икона стиля прибыла на церемонию награждения литературной премии.
В небольшом испанском городе Алькала-де-Энарес состоялся культурное мероприятие, касающийся отечественной литературы. На церемонию награждения премии "Мигеля де Сервантеса" прибыла монаршая семья Испании королева Летиция и ее муж Филипп VI.
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#New King Felipe and Queen Letizia of Spain attended the delivery of the Literature Award in Spanish Language "Miguel de Cervantes" 2018 to Mrs. Ida Vitale, Auditorium of the University of Alcalá (23rd April) #spanishroyals #spanishroyalfamily #familiarealespañola #reyfelipevi #reinaletizia #kingfelipevi #queenletizia #royalfamily #royalcouple #instaroyals #royalnews
Для посещения официального вручения наград писателям, которые пишут на испанском языке, Ее Величество прибыла в монохромном виде, разбавив трендовыми деталями. На ней была серая платье из плотной ткани с фиолетовым поясом, на талии завязывался на бант, и пальто с той же коллекции от Carolina Herrera.
Образ роскошной королевы Летиции дополняла обувь любимого стиля женщин из монарших или президентских семей, а именно – классические туфли-лодочки на высоком тонком каблуке. Однако для пастельного образа Ее Величество решила выбрать более яркую окраску для обуви – трендовый змеиный принт, дополнив его клатчем в тон.
Вероятно, стильная испанка намекает, что в моду снова вернется тенденция "сумка в тон к обуви", о которой давно забыли модницы всего мира.