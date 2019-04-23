Шок: имя Меган Маркл получило в словаре сленгов отрицательное значение

Новости шоу бизнеса: О сложном характере и чрезмерную требовательность герцогини Сассекской услышал уже весь мир.

Говорят, что именно из-за нее со своих должностей увольняются старожилы Кенсингтонского и Букингемского дворцов. Теперь имя 37-летней жены принца Гарри попало в словарь, расшифровывая отрицательное значение.

О том, что имя герцогини Сассекской появилось в словаре сленгов сообщает издание Express. Как отмечается в источнике, выражение, в котором фигурирует имя Меган Маркл, добавили в онлайн-словарь слов и выражений англоязычного сленга Urban Dictionary.

Оно стало частью фразы, объяснение которой имеет не совсем приятное значение. А если быть точным, то ее имя означает резкий разрыв отношений с людьми, которые больше не принесут выгоды и не смогут быть полезными для тебя. Ниже определения авторы идеи также добавили примеры использования, а именно: "Она "отмеганмарклила" своих друзей, когда стала известной" или "Она "отмеганмарклила" своих сестер из Бронкса", что означает "прекратила общаться после получения еще большей знаменитости".

Стоит отметить, что в феврале 2019 года британский журналист Питер Морган резко высказался о Меган Маркл, назвав ее безжалостной карьеристкой. В своем большом интервью-монологе он заверил, что она использовала его. Мужчина аргументировал обвинения тем, что до знакомства с принцем Гарри Меган поддерживала хорошие отношения со многими людьми, а после – ее будто подменили.