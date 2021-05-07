"Утро начинается с котика": Леся Никитюк поделилась снимками с девичника в Турции

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в Турцию. Знаменитость сообщила, что полетела туда, чтобы отметить девичник.

На своей странице в Инстаграм телеведущая поделилась несколькими снимками с мини-отдыха. В одном из постов, Никитюк показала, как началось ее утро в Анталии. На фото Леся позирует в купальнике на гамаке вместе с котиком.

"Мур мур. Утро в отеле начинается с котика" - подписала снимки Леся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Позже девушка поделилась снимком с девушками, с которыми проводит девичник, и предложила своим подписчикам угадать, кто из них выходит замуж. На фото леди Ле позирует на камеру в купальнике, когда все остальные девушки повернулись в кадр попой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк насмешила сеть роликом про пластику носа. Девушка поделилась веселым видео, на котором она показала свой "новый" носик.