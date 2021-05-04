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"Не показывай, я ринопластику сделала": Леся Никитюк продемонстрировала свой "новый" нос

"Не показывай, я ринопластику сделала": Леся Никитюк продемонстрировала свой "новый" нос
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Леся Никитюк - популярная украинская телеведущая, которая завоевала себе звание "народной любимицы". Ее фан-клубу можно только позавидовать. 

На своей странице в Инстаграме Леся Ивановна постоянно держит связь со своими поклонниками, публикуя различные посты в ленту и сторис. Чаще всего это смешные, юморные ролики.

К примеру 4 мая она опубликовала в сторис два коротких видео, в которых сначала серьезно заявила, что сделала себе ринопластику, пока была в Хмельницком у родителей. И это можно было принять за правду, ведь Леся предстала на видео в белой маске, которая закрывала нос, лоб и область под глазами. 

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Видео записал ее коллега, телеведущий Таллер Евгений. Леся сначала перепугано просит Евгения не снимать ее, ведь она только сделала пластику, и не хочет показывать этого в сети. 

Но на втором видео "тайна носа" была раскрыта. Леся сорвала маску с лица и сразу же применился фильтр камеры, на котором ее нос превратился в длинный и висящий, как часто рисуют у героини сказок - Бабы Яги. 

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Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала, как отметила Пасху со своими родственниками. Накануне праздника телеведущая уехала в свой родной город, чтобы побыть с семьей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, Леся Никитюк.
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