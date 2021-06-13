После объявления о разводе с женой Вакарчук засветился в ресторане в компании молодых девушек (фото)

Лидер украинской рок-группы "Океан Ельзи" и бывший Народный депутат Украины Святослав Вакарчук, который заявил 12 июня о разводе с женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни, появился в компании красавиц в одном из ресторанов Луцка.

Пользовательница Инстаграма OlyaSmyk поделилась в субботу вечером фото, на которых изображены молодые девушки вместе с 46-летним музыкантом.

Добавим, что в Луцке 11 июня состоялся концерт Вакарчука и Ко в рамках тура "Оранжерея". Видимо, после выступления артист решил немного отдохнуть и отправился в один из местных ресторанов, где сфотографировался с поклонницами своего творчества. Предположим, что фото были сделаны как раз 11 июня, но размещены уже на следующий день, когда лидер рок-группы сообщил о разводе.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о супруге Святослава Вакарчука Ляле Фонаревой.