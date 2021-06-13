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"Про измены говорят всегда": экс-жена Позитива назвала причину развода после 15 лет отношений (видео)

"Про измены говорят всегда": экс-жена Позитива назвала причину развода после 15 лет отношений (видео)
09:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анны Андрейчук

Недавно бывший участник дуэта "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, заявил, что расстается со своей супругой Анной Андрейчук после 15 лет отношений. В официальном браке пара пробыла 8 лет, поженившись в 2013 году.

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" девушка рассказала, что Алексей отдавал больше времени работе, чем семье.

"У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет - я хочу семью, ребенка. Я не могу сказать, что он не хотел. Как-то не сложилось у нас с этим", - сказала Аня.

Фото: Инстаграм

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Также девушка прокомментировала слухи об изменах Завгороднего. "Он артист. Он популярен. Он красивый. И, ясно, про измены говорят всегда, потому что это всегда самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я - жена, которая выбрала мужа-артиста. Поэтому я с этим жила", - ответила Андрейчук.

Фото: Инстаграм

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Анна добавила, что сейчас у нее с бывшим возлюбленным неплохие деловые отношения. Пара еще не оформила официального развода, но уже разделила купленную в браке квартиру.

Ранее Анна Андрейчук рассказала, за что благодарна бывшему мужу Алексею Завгороднему.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,103

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Позитив, Алексей Завгородний, Анна Андрейчук.
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