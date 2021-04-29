"Вхожу в новый этап": бывшая жена Позитива Анна прокомментировала развод с артистом

На днях єкс-учасник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, рассказал Екатерине Осадчей, что он развелся со своей супругой Анной после 8 лет брака. Анна же разрыв с мужем не комментировала.

Но, будучи на отдыхе в Мексике, Анна все обдумала и решилась рассказать о том, что на самом деле происходит в ее отношениях с мужем. 29 апреля на ютуб-канале Насти Каменских, близкой подруги Анны, вышел новый выпуск реалити "Девочки рулят", в котором она и рассказала об изменениях в ее жизни.

Действительно, пара развелась, однако оба не говорят когда именно это произошло. Но со слов Анны случилось это давно. Бывшая жена Позитива намекнула, что они не вместе больше года. А теперь она набралась сил, приняла ситуацию и раскрыла все карты.

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет" - призналась она.

В своем рассказе она поблагодарила экс-супруга за опыт, и сообщила, что входит в новый этап, с очищенным от обид сердцем без тоски и одиночества.

"Все самое лучшее - впереди. Я в это верю. Я это точно знаю. И уверенно делаю шаг в новую жизнь" - подытожила Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня Андрийчук - Завгородняя (@annchuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что со своей женой разводится и украинский певец Дзидзьо.