"Ударил ногой в живот, угрожал": звезда "Слуги народа" со скандалом разводится с мужем

Актриса рассказала, что помимо того, что муж ее ударил, он систематически ей изменял.

Известная актриса, звезда сериалов "Слуга народа, "Последний москаль" и "Домик на счастье", Галина Безрук призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Последняя ссора с супругом, актером Артемом Алексеевым, поставила окончательную точку в решении Галины развестись.

На своей странице в Инстаграм Безрук опубликовала пост, в котором откровенно рассказала правду о своей семье и муже.

Галина призналась, что уже несколько месяцев ее супруг постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Причиной этого стал несчастный случай, который случился с их дочерью. Он даже лечился в психиатрической клинике, в надежде, что это поможет, но "чуда не случилось.

"Он вернулся в жизнь, но не в сознание. Последние дни превратились в фильм ужасов" — пишет Галина, добавляя, что Алексеев не принимал те лекарства, что ему прописали доктора.

Но последней каплей стала ссора, во время которой супруг ударил Галину ногой в живот.

Также, Безрук добавила, что когда мужа снова забирали в больницу, к ней в руки попал его мобильный телефон, из которого она узнала, что Артем последние несколько лет изменяет ей.

Галина и Артем познакомились во время работы над мелодрамой "Пока станица спит". Пара долгое время встречалась на расстоянии, так как жили они в разных странах. 11 августа 2016 года Безрук и Алексеев поженились. В декабре 2016 года у супругов родилась дочь Василиса.

Напомним, что о болезненный развод сейчас переживают и популярные украиноязычные блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит, которые заявили о своем расставании в июле 2021 года. Саша обвиняет мужа в в психологическом насилии, а Игорь в ответ рассказал, как Саша Бо унижала его из-за лишнего веса.