"Я не выбираю родину, я выбираю семью": звезда "Останнього москаля" и "Будиночка на щастя" встала на сторону рф

Артистка решила остаться жить и строить карьеру в рф.

Известная актриса, звезда сериалов "Слуга народа", "Последний москаль" и "Домик на счастье", Галина Безрук, которая ранее сообщила, что ее супруг, российский актер Артем Алексеев ее избивает, решила умалчивать полномасштабное вторжение россии на Украину. Более того она осталась жить и работать в рф, объясняя это тем, что ей важнее ее семья, так как с мужем она помирилась.

О своей позиции актриса сообщила в интервью российской "Газета.ru". Несмотря на то, что творит армия рф на ее родине, Галина "прикрывается" своей дочерью, и продолжает активно работать в театре и кино, развлекая российского зрителя.

Помимо этого, Безрук пожаловалась на своих земляков, которые пишут ей сообщения, с призывами одуматься. Более того, актриса считает, что ее все должны понять, и если "пошевелить мозгами", то ее позиция становится очень понятной, ведь ее муж и ребенок россияне.

"Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей — себя и семью", — заявила украинская актриса.

Ранее российский актер украинского происхождения, путинист Юрий Батурин заявил, что не общается со своими родителями, живущими в Украине. Он заявил, что они "в плену".