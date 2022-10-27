"До слез": звезда сериала "Виталька" в рядах ВСУ тронул стихотворением о войне на Родине (видео)

Актер Гарик Бирча поразил сеть своими размышлениями по поводу войны

Украинские звезды, которые служат в рядах ВСУ и отражают нападения российских оккупантов, успевают писать на фронте стихи, посвященные войне в своей стране. Так, вслед за певцом Колей Серьгой, растрогал украинцев своим произведением актер, шоумен и режиссер Гарик Бирча.

Звезда сериала "Виталька" с начала полномасштабного вторжения россии в Украину служит в Вооруженных силах. На днях мужчина записал видео, в котором прочитал стихотворение под названием "Роздуми". Запись была опубликована в Инстаграме актера.

"Біля старої сяду вишні,

Заходить сонце..вітер свище…

Звернусь до Господа…Всевишній!

Навіщо ця війна…Навіщо?!", — так начинается стихотворение Гарика Бирчи.

"До слез… Гарик, рады Вас видеть!!! Спасибо что защищаете нас!! Пусть Вас Бог бережет!!!! Слава Украине", "До слез. Каждый день спрашиваю у Бога: Зачем?", "Не привычно что такой серьезный. Хорошее стихотворение", — пишут в комментариях.

Напомним, на днях звезда "Последнего москаля" и "Слуги народа" актриса Галина Безрук попыталась оправдаться за молчание о войне. Ранее артистка рассказывала, что стала жертвой домашнего насилия – ее избивал муж-россиянин.