От шоумена до волонтера и общественного деятеля: как изменился Сергей Притула

Экстелеведущий был лицом "Нового канала"

Сергей Притула — один из самых известных украинских телеведущих, комиков, актеров и волонтеров, оказавший большое влияние на культурную и общественную жизнь Украины. Его блестящее "шоубизное" прошлое стало прекрасной платформой для успешной благотворительной деятельности.

Одно время он был шоуменом и одним из самых известных телеведущих в Украине. "Телеграф" решил вспомнить, как изменился Сергей Притула с тех пор, как он был юмористом и сейчас, когда он стал основателем одного из крупнейших волонтерских фондов в Украине.

Сергей Притула родился в небольшом городе Збараж Тернопольской области. Школу парень окончил с золотой медалью, а затем поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства. В студенческие времена он активно участвовал в различных мероприятиях и играл в КВН.

В 2000-х Сергей Притула отправился в Лондон на учебу, но отчислился и на время остался в столице Великобритании. Там он работал строителем и официантом, но все же вернулся в Украину.

Начало карьеры

В 2004 году он дебютировал на телевидении, став ведущим юмористического шоу "Было ваше – стало наше". Уже через год он стал радиоведущим на "Music Радио". С тех пор его карьера стремительно росла, и он стал резидентом Comedy Club UA, а также ведущим утреннего шоу Подъем на Новом канале, которое принесло ему популярность.

Среди других успешных проектов Притулы к тому времени — "Файна Юкрайна". Тогда его популярность росла еще больше, и его пригласили работать на "Новый канал", лицом которого он позже стал. Тогда Притула стал ведущим таких шоу, как "Украина слезам не верит", "Кто сверху?", "Страсти по Ревизору", "СуперИнтуиция". Тогда шоумен стал любимцем зрителей.

В 2016 году шоумен создал собственный проект — "Варьяти шоу", с которым сначала гастролировал по Украине, а затем они появились и на телеэкранах. Тогда Сергей Притула был ведущим почти всех шоу на "Новом канале" – именно это и был пик его популярности как шоумена.

Сергей Притула сейчас

После начала полномасштабного вторжения Сергей Притула окончил свою телевизионную карьеру. В подкасте "Гуртом та вщент" он признавался, что планировал сделать это в июне 2022 года, а последним его проектом должен был стать "Форд Буаяр". Однако из-за войны его карьера телеведущего закончилась в феврале того же года.

В 2019 году Притула присоединился к партии "Голос" Святослава Вакарчука, однако его политическая карьера оказалась короткой: после неудачи на выборах мэра Киева в 2020 году и разногласий с партией он объявил о выходе из политики.

Теперь Сергей Притула – волонтер и основатель благотворительного фонда "Фонд Сергея Притулы". В рамках своего благотворительного фонда он собрал миллионы гривен для поддержки ВСУ, включая инициативы по сбору средств на Народный Байрактар и покупку спутника для украинской армии.

Сегодня Сергей Притула активно занимается благотворительностью и поддержкой украинских военных. Он продолжает организовывать большие собрания средств и выступает послом многочисленных инициатив. Хотя он заявил, что не планирует возвращаться в развлекательное телевидение, Притула остается в центре внимания.

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