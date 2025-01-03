Старший сын уже заканчивает школу: как сейчас выглядят дети волонтера Сергея Притулы

Сыну волонтера сейчас 16 лет, а дочерям – 7 и 3

Известный украинский телеведущий, волонтер и общественный деятель Сергей Притула – многодетный отец. Сейчас он состоит во втором браке и имеет троих несовершеннолетних детей, к публичности которых относится с осторожностью и не публикует частную жизнь.

С первой женой, Юлией Андрийчук, Сергей познакомился в Тернополе. В этом браке родился сын Дмитрий. Похжесупруги развелись, но Сергей поддерживает теплые отношения с сыном.

В 2015 году Притула женился на Екатерине Сопельник. В этом браке родились две дочери: Саломия в 2017 году и Стефания в 2021 году.

Что известно о детях Сергея Притулы

Дмитрий Притула

Первенцем волонтера является его сын Дмитрий. Он родился в 2008 году, через год после свадьбы Притулы с Юлией Андрийчук. Сейчас мальчику 16 лет. Он обучается в 11 классе и готовится к НМТ. Экс-шоумен сына показывает нечасто, однако решил поздравить вместе с ним своих подписчиков с Новым годом 2025. Также на днях вышел подкаст "Гуртом та вщент", где впервые появился сын Сергея Притулы.

Соломия Притула

Соломия – первая дочь Сергея и Екатерины. Сейчас девочке 7 лет, и она учится в одной из столичных школ. С началом великой войны волонтер редко показывает среднюю дочь в блоге. Тем не менее, Екатерина Притула балует подписчиков фотографиями дочери. Известно, что маленькая Саломия проявляет интерес к творчеству.

Стефания Притула

Стефания – младшая дочь в семье Притул. Она родилась в 2021 году, и в мае 2024 года девочке исполнилось 3 года. Судя по блогу жены Сергея Притулы, они праздновали дни рождения дочери, однако в этом году не показывали фотографий со Дня рождения Стефании.

Дочери Сергея Притулы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Сергей Притула. В начале карьеры он был юмористическим актером, затем стал одним из самых известных телеведущих в Украине, а сейчас — волонтер.