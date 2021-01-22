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Россию отшили в ПАСЕ из-за русского языка в Украине

Россию отшили в ПАСЕ из-за русского языка в Украине
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила запрос России о включении в повестку зимней сессии вопроса о "запрете российского языка в Украине". 

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм. 

"Предложение РФ о проведении дебатов в Ассамблее по украинскому языковому закону Бюро ПАСЕ отклонило", - написал он, добавив, что манипуляция не прошла. 

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский.

Таким образом сфера торговли, заведения общепита, медицинские и другие учреждения будут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке. Нарушителям грозит штраф от 5100 до 6800 грн. 

В ответ на это в росСМИ начали истерику относительно "запрета российского языка" в Украине, а некоторые даже назвали эту меру "репрессивной".

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Украина, ПАСЕ, Россия.
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