Россию отшили в ПАСЕ из-за русского языка в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила запрос России о включении в повестку зимней сессии вопроса о "запрете российского языка в Украине".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

"Предложение РФ о проведении дебатов в Ассамблее по украинскому языковому закону Бюро ПАСЕ отклонило", - написал он, добавив, что манипуляция не прошла.

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский.

Таким образом сфера торговли, заведения общепита, медицинские и другие учреждения будут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке. Нарушителям грозит штраф от 5100 до 6800 грн.

В ответ на это в росСМИ начали истерику относительно "запрета российского языка" в Украине, а некоторые даже назвали эту меру "репрессивной".