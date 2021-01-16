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Ущемление и "отлов" русскоязычных: в росСМИ истерика из-за украинизации Украины

Ущемление и "отлов" русскоязычных: в росСМИ истерика из-за украинизации Украины
13:36 Сегодня Телеграф фото: АТН

Российские пропагандисты с самого утра не унимаются и растиражировали новость про то, что с 16 января языком сферы обслуживания, в том числе медицинской сферы и сферы соцобслуживания в Украине официально стал украинский.

Так, главные пропагандистские издания РФ заявляют о "запрете" русского языка в Украине.

РосСМ про 30 статью языкового закона

Мовне питання і відповідь

Причем, они не брезгуют даже угрожающими заголовками, которые в корне не соответствуют действительности. В частности, российская "Lenta" называет Украину "покусанной" страной, где 300 лет искоренялся украинский язык".

РосСМ про 30 статью языкового закона

Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика)

Также российские СМИ, ссылаясь на сомнительные "экспертные" прогнозы заявляют, что из-за нововведения "Киев вернется в 30-е годы", намекая, по всей видимости, на якобы "репрессии" со стороны украинских властей в этом контексте.

РосСМИ про 30 статью языкового закона

Стоит отметить,  что на радость пропагандистов Кремля негодуют и сторонники русского языка в Украине.

РосСМИ про 30 статью языкового закона

Пророссийские СМИ в Украине также не стали молчать и начали рассказывать про якобы "многократное нарушение регламента при голосовании за этот законопроект благодаря Парубию", назвав это не иначе как "позором" и "деградацией".

РосСМИ про 30 статью закона о языке

РосСМИ про 30 статью закона о языке

РосСМИ про 30 статью закона о языке

РосСМИ про 30 статью закона о языке

Естественно, не отстают и пророссийские боевики на Донбассе, которые на страницах своих подконтрольных СМИ заявляют про якобы "тотальную украинизацию", которая "набирает обороты".

РосСМИ про 30 статью языкового закона

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как сами украинцы отреагировали на нововведение закона о языке, вступившее в силу с 16 января.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Украина, СМИ, Штрафы, Закон о языке, российские пропагандисты.
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