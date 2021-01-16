Ущемление и "отлов" русскоязычных: в росСМИ истерика из-за украинизации Украины

Российские пропагандисты с самого утра не унимаются и растиражировали новость про то, что с 16 января языком сферы обслуживания, в том числе медицинской сферы и сферы соцобслуживания в Украине официально стал украинский.

Так, главные пропагандистские издания РФ заявляют о "запрете" русского языка в Украине.

Причем, они не брезгуют даже угрожающими заголовками, которые в корне не соответствуют действительности. В частности, российская "Lenta" называет Украину "покусанной" страной, где 300 лет искоренялся украинский язык".

Также российские СМИ, ссылаясь на сомнительные "экспертные" прогнозы заявляют, что из-за нововведения "Киев вернется в 30-е годы", намекая, по всей видимости, на якобы "репрессии" со стороны украинских властей в этом контексте.

Стоит отметить, что на радость пропагандистов Кремля негодуют и сторонники русского языка в Украине.

Пророссийские СМИ в Украине также не стали молчать и начали рассказывать про якобы "многократное нарушение регламента при голосовании за этот законопроект благодаря Парубию", назвав это не иначе как "позором" и "деградацией".

Естественно, не отстают и пророссийские боевики на Донбассе, которые на страницах своих подконтрольных СМИ заявляют про якобы "тотальную украинизацию", которая "набирает обороты".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как сами украинцы отреагировали на нововведение закона о языке, вступившее в силу с 16 января.