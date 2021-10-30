Укр

Вымираем и выезжаем: сколько человек живет в Украине и каковы прогнозы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Детей в Украине становится все меньше. Новость обновлена 30 октября 2021, 10:24
Детей в Украине становится все меньше.

Количество жителей страны едва превышает 41 млн граждан и есть тенденция к снижению.

Количество населения Украины стремительно уменьшается. Если в 1993, когда отмечали последний рост численности населения жителей страны было 51, 8 млн, то количество жителей в последние годы упало почти на 10 млн. Согласно статистике ООН почти три миллиона украинцев выехали на заработки за рубеж. Население Украины, по их данным 41, 4 млн на 1 мая 2021 года. А через 30 лет может сократиться еще на почти 7 млн. 

Такие цифры они публикуют в отчете. 

При этом данные из государственных источников статистики называют большую цифру почти на 200 тысяч — 41,58 млн. Если вычесть оккупированные Россией Донбасс и Крым получается и того меньше — чуть больше 37,2 млн граждан. 

При этом снижается рождаемость — в прошлом году она была вдвое ниже смертности и упала на 40% по сравнению с предыдущим десятилетием. 

Кого в Украине больше мужчин или женщин

В Украине 53,65% женщин и соответственно 46,35% мужчин. При этом последние в среднем живут на 10 лет меньше. Данные за 2019 год показали, что средний возраст мужчины в Украине — чуть больше 66 лет, тогда как женщины показали результат в 76 лет. 

При этом больше всего людей живет в городах — 69, 4% населения. 

В ООН считают, что через 30 лет, к 2050 году в Украине будет 35,2 млн людей, при этом количество пенсионеров (людей 65+) составит почти четверть населения. Их будет в 1,8 раз больше чем детей до 14 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ввели красную зону в 15 областях и отдельно — в Киеве. Столица перейдет на суровые нормы по эпидбезопасности с 1 ноября.

Теги:
#Украина #Женщины #Мужчины #Пенсионеры #Население
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