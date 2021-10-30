Вимираємо та виїжджаємо: скільки людей живе в Україні та які прогнози

Кількість жителів країни ледве перевищує 41 млн. громадян і є тенденція до зниження.

Кількість населення України стрімко зменшується. Якщо 1993 року, коли відзначали останнє зростання чисельності населення жителів країни, було 51, 8 млн, то кількість мешканців в останні роки впала майже на 10 млн. Згідно зі статистикою ООН майже три мільйони українців виїхали на заробітки за кордон. Населення України, за їх даними 41, 4 млн на 1 травня 2021 року. А через 30 років може скоротитися ще майже на 7 млн.

Такі цифри вони оприлюднюють у звіті.

При цьому дані з державних джерел статистики називають більшу цифру майже на 200 тисяч — 41,58 млн. Якщо відняти окуповані Росією Донбас і Крим виходить ще менше — трохи більш як 37,2 млн громадян.

При цьому знижується народжуваність — минулого року вона була вдвічі нижчою за смертність і впала на 40% у порівнянні з попереднім десятиліттям.

Кого в Україні більше чоловіків чи жінок

В Україні 53,65% жінок та відповідно 46,35% чоловіків. При цьому останні в середньому живуть на 10 років менше. Дані за 2019 рік показали, що середній вік чоловіка в Україні трохи вищий за 66 років, тоді як жінки показали результат у 76 років.

При цьому найбільше людей живе у містах – 69,4% населення.

В ООН вважають, що через 30 років, до 2050 року в Україні буде 35,2 млн людей, при цьому кількість пенсіонерів (людей 65+) становитиме майже чверть населення. Їх буде у 1,8 раза більше ніж дітей віком до 14 років.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні запровадили червону зону в 15 областях та окремо — у Києві. Столиця перейде на суворі норми з епідбезпеки з 1 листопада.