Рус

Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
276
Карантин у Києві Новина оновлена 28 жовтня 2021, 19:05
Карантин у Києві

Обмеження найбільше зачеплять громадян, які не отримали щеплень від COVID-19

Київ з 1 листопада перейде у "червону" зону карантину, у зв’язку з чим столиця заживе по-новому через безліч протиепідемічних обмежень.

За даними КМДА, перепусткою до закладів громадського харчування, ТРЦ і навіть у транспорт стане сертифікат про повну вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. До речі, дітям до 18 років похід у ТРЦ "світить" лише у супроводі дорослих, які мають раніше згадані документи.

Персонал закладів, які хочуть працювати в "червоній" зоні карантину, також має бути щеплений від коронавірусу двома дозами вакцини. Інакше їм не дозволять працювати.

У столиці на дистанційне навчання перейдуть школи, а дитячі садки зможуть працювати за умови 100% вакцинації персоналу.

Усі подробиці про обмеження у Києві з 1 листопада в інфографіці "Телеграфа":

Обмеження "червоної зони" у Києві
Обмеження "червоної зони" у Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв, що слідом за Києвом до "червоної" зони карантину вирушить Львів, де суворі обмеження почнуть діяти вже 30 жовтня.

Також ми писали, які регіони вже потрапили до "червоної" зони і що там заборонено.

Теги:
#Київ #Карантин #Коронавірус #Обмеження #Червона зона
Карантин у Києві
Київ
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Карантин у Києві
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
Суд у справі про аварію в Харкові та обвинувачений Микола Харківський
Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)