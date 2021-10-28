Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)

Обмеження найбільше зачеплять громадян, які не отримали щеплень від COVID-19

Київ з 1 листопада перейде у "червону" зону карантину, у зв’язку з чим столиця заживе по-новому через безліч протиепідемічних обмежень.

За даними КМДА, перепусткою до закладів громадського харчування, ТРЦ і навіть у транспорт стане сертифікат про повну вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. До речі, дітям до 18 років похід у ТРЦ "світить" лише у супроводі дорослих, які мають раніше згадані документи.

Персонал закладів, які хочуть працювати в "червоній" зоні карантину, також має бути щеплений від коронавірусу двома дозами вакцини. Інакше їм не дозволять працювати.

У столиці на дистанційне навчання перейдуть школи, а дитячі садки зможуть працювати за умови 100% вакцинації персоналу.

Усі подробиці про обмеження у Києві з 1 листопада в інфографіці "Телеграфа":

Обмеження "червоної зони" у Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв, що слідом за Києвом до "червоної" зони карантину вирушить Львів, де суворі обмеження почнуть діяти вже 30 жовтня.

Також ми писали, які регіони вже потрапили до "червоної" зони і що там заборонено.