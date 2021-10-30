Робота за кордоном: скільки українців виїхали на заробітки та куди

Лідером популярності у трудових мігрантів стала сусідня Польща.

Мігранти з України виявилися лідерами кількості отриманих дозволів на перебування в ЄС. Минулого року вперше такі документи отримали 601 тисяча українців. Усього ж таких дозволів наприкінці 2020 року налічувалося близько 1,3 млн.

Про це свідчать дані звіту ООН.

Найпопулярнішою країною для отримання нових дозволів на помешкання стала Польща. Туди захотіли поїхати з різних причин майже 500 тисяч. Українці їхали до Польщі переважно на заробітки — дозволи на строк до 11 місяців для виконання роботи отримали у 93% випадків.

За оцінками ООН, всього з України за кордоном працюють близько 3 млн осіб. Люди їдуть не лише щоб заробити грошей для сімей, а й через відсутність можливостей кар’єрної самореалізації (17%).

Найбільше українські робітники потрібні у Польщі, Німеччині та Чехії — їм не вистачає сантехніків, зварювальників, будівельників.

Багато заробітчан вирішують залишитися — за перше півріччя Польща, найпопулярніша країна у трудових мігрантів з України, видала 16 800 дозволів на постійне проживання за 1 квартал 2021 року, тоді як минулого року було 29, 4 за весь рік.

Польща виявилася також найпопулярнішою країною для студентів — 26,9 тис. у допандемійний 2018 рік навчалися в цій країні. На другому місці у молоді Німеччина, далі Чехія та Італія. У корона-світі кількість студентів впала на 10-20%.

Якщо говорити про міграцію, як пошук нового місця для життя, то більша частина українців, які виїхали, осіла до РФ. На другому місці Канада та США.

Офіційна кількість емігрантів сягає 6 млн. громадян. Більшість тих, хто виїхав до Росії, зробили це ще за радянських часів. В останні роки зростає еміграція до країн ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що цього літа окрім Польщі до трійки популярних країн для виїзду потрапили туристичні Туреччина та Єгипет.