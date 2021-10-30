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Работа за рубежом: сколько украинцев выехали на заработки и куда

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинцы уезжают работать за границу на разные сроки. Новость обновлена 30 октября 2021, 07:48
Украинцы уезжают работать за границу на разные сроки.

Лидером популярности у трудовых мигрантов стала соседняя Польша.

Мигранты с Украины оказались лидерами в количестве полученных разрешений на пребывание в ЕС. В прошлом году впервые такие документы получили 601 тысяча украинцев. Всего же таких разрешений в конце 2020 насчитывалось около 1,3 млн.

Об этом свидетельствуют данные отчета ООН. 

Самой популярной страной для получения новых разрешений на проживание стала Польша. Туда захотели поехать по разным причинам — почти 500 тысяч. Украинцы ехали в Польщу в основном на заработки — разрешения на срок до 11 месяцев для выполнения работы получили в 93% случаев. 

По оценкам ООН всего из Украины за границей трудятся около 3 млн человек. Люди едут не только, чтобы заработать денег для семей, но и из-за отсутствия возможностей карьерной самореализации (17%). 

Больше всего украинские рабочий нужны в Польше, Германии и Чехии — им не хватает сантехников, сварщиков, строителей. 

Многие заробитчане решают остаться — за первое полугодие Польша, самая популярная страна у трудовых мигрантов из Украины, выдала 16 800 разрешений на постоянное проживание за 1 квартал 2021, тогда как в прошлом году из было 29, 4 за весь год. 

Польша оказалась также самой популярной страной для студентов — 26,9 тыс в допандемийный 2018 год учились в этой стране. На втором месте у молодежи Германия, далее Чехия и Италия. В корона-мире количество студентов упало незначительно на 10-20%. 

Если говорить о миграции, как поиске нового места для жизни, то большая часть украинцев из выехавших осела в РФ. На втором месте Канада и США. 

Официальное количество эмигрантов достигает 6 млн граждан. Большинство выехавших в Россию сделали это еще в советские времена. В последние годы растет эмиграция в страны ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что этим летом кроме Польши в тройку популярных стран для выезда попали туристические Турция и Египет.

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#Польша #ООН #Миграция
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