Россия и Беларусь все еще в лидерах: в какие страны едут украинцы и откуда к нам приезжают чаще всего (инфографика)

В Украине растет популярность турецких курортов. Несмотря на повышение уровня заболеваемости коронавирусом в стране, Турция остается в ТОПе популярных стран для визита. Количество туристов из Украины увеличилось в 6 раз за первое полугодии 2021.

Среди популярных направлений из Украины Госпогранслужба называет также Польшу, Египет, Венгрию и Россию. Турция занимает вторую позицию в списке.

"Телеграф" подготовил инфографику - куда украинцы едут отдыхать и работать в 2021 году.

Россия, Румыния, Польша и Венгрия также попали в перечень стран, откуда туристы едут в Украину. На первом месте - соседняя Молдова, она лидирует со значительным отрывом. Второй стала Россия - за первые полгода 2021, почти 200 тысяч россиян приезжали в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польшу украинцы чаще всего ездят на заработки. Также Украина для россиян иногда настолько привлекательна, что гражданин РФ трижды пытался преодолеть границу, несмотря на запрет.