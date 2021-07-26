Отдыхающим на заметку: в Турции резко ухудшилась ситуация с Covid-19

В Турции растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За воскресенье, 24 июля, в стране зафиксировали более 14 тысяч заражений.

Данные сообщает Министерство здравоохранения Турции.

Накануне в субботу Минзрав страны отмечал на 2 тысячи случаев меньше.

Последний раз такие темпы роста заболеваемости коронавирусом фиксировали в Турции в мае 2021 года. Тогда уровень ежедневной заболеваемости был критическим - приближалось к 50 тысячам человек в день. Больше фиксировали только в апреле - 16.04 - 60 тысяч случаев.

(Фото: Индекс.Минфин)

За минувшие сутки воскресенья в Турции от коронавируса умерли 55 человек, выявили 14 230 случаев. Минздрав страны также отмечает, что в июле вырос интерес к вакцинации, но остались регионы с низким процентом охвата населения.

(Фото: МОЗ Турции)

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